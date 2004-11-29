Матвиенко предлагает завтра рассмотреть в ВРУ вопрос об отставке Генпрокурора и увольнении руководителей Луганской, Донецкой и Харьковской администраций

По мнению председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства и местного самоуправления Анатолия Матвиенко, завтра следовало бы говорить об отставке Генпрокурора и требовать у Президента отставки председателей Луганской, Донецкой и Харьковской госадминистраций за их высказывания, которые ведут к расколу Украины, и привлечь их к криминальной ответственности. Об этом сообщает МЦК.



Относительно самого Януковича, который принимал участие в мероприятиях, во время которых декларировались сепаратистские настроения, то, по мнению Матвиенко, Янукович доказал, что он не способен руководить правительством, и, поскольку он поддержал подобные идеи своим участем в соответствующих мероприятиях, его должна постигнуть та же самая судьба.



МЦК



