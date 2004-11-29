Экономическая ситуация не является угрожающей, но может стать таковой -- Николай Азаров

Вице-премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью журналистам сказал, что сейчас правительство доложило на согласительном совете об экономической ситуации в стране, сообщает МЦК.



Азаров утверждает, что ситуация - не угрожающая, но может стать таковой вскоре, когда уже поздно будте возвращаться к каким-либо позитивным тенденциям в экономике. Он подвел итог, что необходимо создать оперативную группу, в которую входила бы оппозиция. Эта группа будет решать текущие вопросы, касающиеся всех отраслей экономики. Азаров акцентировал, что прерогативу в такой группе следует отдать именно оппозиции и прежде всего прислушиваться к ее мнению.



МЦК

