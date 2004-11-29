Председатель Запорожской облгосадминистрации В. Березовский и мэр Запорожья Е. Карташов могут быть отстранены от занимаемых должностей за поддержку идеи создания Юго-Восточной автономной республики Украины

3 тысячи запорожцев провели митинг «Запорожцы - за единую и неделимую Украину». Участники митинга призывают председателя областного совета В. Березовского и мэра Запорожья Евгения Карташова отказаться от идеи создания Юго-Восточной автономной республики Украины. В принятом участниками митинга обращении в частности говорится: «мы, участники митинга «Запорожцы - за единую неделимую Украину» напоминаем вам, что мы избрали Вас для решения проблем города, области и территорий. И никто не предоставлял вам права от имени народа, нашего имени, принимать решение о разделе Украины».



28 ноября 2004 года В. Березовский и Е. Карташов приняли участие в работе съезда депутатов всех уровней Юго-востока Украины, который проходил в Северодонецке.



Как заявляют участники митинга, с завтрашнего дня они начинают проводить пикеты городского совета Запорожья и областного совета. В обращении принятом участниками митинга к председателю Запорожского областного совета и городскому голове г. Запорожья говорится: «в случае принятия Вами антиконституционного решения о разделе Украины, оставляем за собой право инициировать проведение референдумов о досрочном прекращении полномочий городского головы и областного совета и сообщаем о начале предупредительных действий в этом направлении ».



Сессия Запорожского областного совета состоится 30 ноября в 15.00



Новый выбор 2004