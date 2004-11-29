США призывают мировое сообщество поддержать мирное и демократическое решение политического конфликта в Украине

Американский Белый Дом призвал все политические силы в Украине избежать насилия, а мировое сообщество - помочь демократическому решению конфликта, связанного с президентскими выборами в Украине.



`Мы считаем, что мировое сообщество должно объединиться и поддержать мирные, демократические процессы в Украине и украинскую независимость, суверенность и территориальную неделимость`, - заявил спикер Белого Дома Скот Макклилан, сообщает `Франс Пресс`.



`Мы продолжаем поддерживать демократические результаты выборов в Украине, которые отражали бы реальную волю народа`, - сказал он, подчеркнув, что очень важно избежать угрозы и призывов к насилию.



С.Макклилан также заявил, что США поддерживают международное посредничество в Украине, в частности, действия Президента Польши Александра Квасневского, Президента Литвы Валдаса Адамкуса, Генерального секретаря ОБСЕ Яна Кубиша и спикера российской Госдумы Бориса Грызлова.



Источник: УНИАН