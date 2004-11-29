Мэр Харькова заявил о возможном покушении на него

Харьковский городской председатель Владимир Шумилкин заявил о возможном покушении на его жизнь.



Как передает УНИАН, он сказал: `За взгляды, которые высказываю я и депутаты городского совета, я получил информацию о возможном покушении`.



Это заявление он сделал на чрезвычайном собрании депутатов Харьковской области всех уровней `За мир и единство Украины`.



В.Шумилкин осудил действия ряда депутатов областного совета во главе с Евгением Кушнаревым и решения съезда в Северодонецке. По его словам, сегодня сделаны первые шаги к расколу Украины.



Источник: УНИАН