Команда Ющенко иннициирует слушания в парламенте силовиков и правительства по поводу решений съезда в Северодонецке

Лидер оппозиции Виктор Ющенко заявляет, что его команда во вторник имеет намерение иннициировать в парламенте заслушать Генерального прокурора, министра внутренних дел и представителей Кабмина с информацией относительно `бездеятельности по по антиконституционным действиям` в связи с сепаратистскими идеями на Востоке Украины. Об этом сообщает МЦК.



На пресс-конференции в понедельник в Киеве Виктор Ющенко назвал съезд депутатов всех уровней восточных регионов в воскресенье в Северодонецке `шабашом`, в котором принимали участие `не только украинские силы`. По мнению Ющенко, этот съезд является `явным подтверждением сюжета силового варианта`.



`В связи с этим я предлагаю Кучме занять позицию избежания всех этих вещей. Те люди, которые за все это (идею создания автономии на Юго-востоке Украины - УНИАН) провозгласили, должны отвечать в соответствии со статьями 110, 111, 112 Конституции. Если в этой стране есть прокурор... он должен до завтрашнего дня создать соответствующие иннициативы и совершить соответствующие действия,` - подчеркнул Ющенко.



МЦК



