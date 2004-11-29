Кучма выступает за решение кризиса в рамках политико-правового поля

Президент Украины Леонид Кучма вновь отмечает необходимость поиска консенсуса и решения кризиса, сложившегося в стране, в рамках политико-правового поля.



Об этом он сказал на совещании с представителями областных государственных администраций Украины сегодня в Конче-Заспе, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.



Л.Кучма напомнил, что представители ряда стран, в частности Государственный секретарь США Коленей Пауэлл и премьер-министр Нидерландов Ян Балкененде, выступают только за один путь решения проблемы - путь переговоров и попытку нахождения консенсуса. По словам Л.Кучмы, хотя `такой консенсус может не удовлетворить ни в коем случае одну из сторон`, `но искать этот консенсус нужно`.



По словам Л.Кучмы, если есть сомнения, что в Донецкой и Луганской областях были фальсификации, можно при участии всех международных наблюдателей пересчитать голоса, и если подсчету голосов не поверят, провести переголосование по обоим кандидатам, `я имею в виду, в Луганской и Донецкой областях`. Л.Кучма убежден, `что никто, наверно, не отказывается пересчитать еще раз голоса. Но если и это не удовлетворит?`. По его мнению, причин неудовлетворения `можно найти очень и очень много, но они не являются причинами`, а являются `просто попыткой заблокировать процесс разрешения этого кризиса`.



Л.Кучма еще раз предложил сесть за стол переговоров. `Я готов и сегодня, есть рабочая группа, состав ее известен..., - сказал Президент. - Давайте еще раз проведем диалог, чего же каждая сторона хочет. Потому что есть предложения. Есть неверие в подсчет голосов – давайте подсчитаем`.



Л.Кучма отметил, что понимает, `в какой ситуации находится премьер-министр`. По словам Л.Кучмы, `он выиграл выборы. Предлагает перечислить голоса, если хотите, по всей Украине. Но ему говорят: `Ты не выиграл – ты проиграл`.



Как подчеркнул Л.Кучма, `сегодня Украина проиграла`, и ситуация обострена настолько, что последствия будут`.



УНИАН

