Верховный Суд, рассматривающий нарушения в ходе выборов, объявил перерыв в заседании до 10 часов 30 ноября

Верховный суд Украины, который сегодня начал рассмотрение жалобы, доверенного лица в едином общегосударственном избирательном округе кандидата на пост Президента Украины Виктора Ющенко Николая Катеринчука на решение ЦИК об объявлении результатов выборов, перенес рассмотрение этой жалобы на 30 ноября на 10.00.



Как передает УНИАН, это связано с тем, что представители ЦИК в суде попросили дать им время для ознакомления с изменениями, которые внесли в свою жалобу представители штаба В.Ющенко. Последние, в частности, расширили в своей жалобе перечень регионов, в которых были зафиксированы существенные нарушения избирательного процесса, а также требуют суд признать выборы ІІ тура такими, в которых не возможно установить реальное волеизъявление народа.



Источник: УНИАН

