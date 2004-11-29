ВСУ соберется завтра в 10.00

Верховный Суд Украины объявил перерыв до 10.00 30 ноября, сообщает ИМИ.

Напоминаем, что сегодня в 11.00 судебное заседание было объявлено открытым. На нем в течение дня рассматривались жалобы обоих сторон по избирательному процессу. Верховный Суд Украины отказал в ходатайствовании представителю ЦИК и представителю В. Януковича о перенесении заседания суда на 2 дня в связи с расширением доказательной базы и необходимостью ее дополнительного изучения.



ИМИ



