Городской председатель Львова выступил с обращением об иностранном вмешательстве во внутренние дела Украины

Сегодня, 29 ноября, на внеочередной сессии Львовского городского совета председатель Львова городской председатель Львова Любомир Буняк выступил с обращением об иностранном вмешательстве во внутренние дела Украины. Обращение касалось событий в городе Северодонецк и мэра Москвы Юрия Лужкова, как сообщает УНИАН.



Л.Буняк заявил, что его `больше всего тревожит то, что на съезде, который проходил в Северодонецке, присутствовал мэр Москвы Ю.Лужков. Он хочет стать `собирателем земель русских`. `Человек превращается из политика в шовиниста и вносит раздор в нашем государстве. Я думаю, что у Ю.Лужкова много работы в России. Пусть поедет в Вологду или Калугу и посмотрит, какая там нищета`, - подчеркнул Л.Буняк. Он отметил: `Вам нечего делать в Украине. Российская империя сегодня – это последняя империя в мире. Когда она распадется, то законное спокойствие и согласие будет в Европе`.



Источник: УНИАН

