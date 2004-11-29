В связи с политической ситуацией временно прекращены занятия в школах

В общеобразовательных учебных заведениях Ривне с 30 ноября по 5 декабря объявлены каникулы. Об этом сказано в распоряжении городского председателя Ривного Виктора Чайки, которое принято в связи со сложной политической ситуацией в городе и соответствующим обращением руководителей учебных заведений.



На митинге на Площади Независимости Ривного также затрагивался вопрос о прекращении на определенное время занятий в вузах областного центра. Однако, как передает УНИАН, пока известно, что такую инициативу поддержал ученый совет Национального университета водного хозяйства и природопользования. Соответствующее решение зачитал на митинге профессор этого вуза Василий Гурин. Он, в частности, сообщил, что ученый совет университета принял обращение к преподавателям и студентам принять участие в политической забастовке, создать забастовочный комитет, а также обратился с предложением к Президенту Украины, Комитету национального спасения и ВРУ объективно рассмотреть итоги ІІ тура президентских выборов.



Источник: УНИАН