Журналисты УТ-1 заявляют о возобновлении цензуры на канале

Журналисты `Вестей` телеканала УТ-1 заявляют о возобновлении цензуры при подготовке, в частности, воскресного выпуска. Об этом идет речь в сообщении журналистов, которое было передано в понедельник, пишет ИМИ.



`Президент НТКУ Александр Савенко и директор ТВО `Новини` Артем Петренко возобновили забытое на три дня `телефонное право`, - утверждают журналисты.



Так, `по звонку` был снят с программы сюжет Максима Драбко о луганских шахтерах, снятый в день второго тура голосования - 21 ноября. В журналистском материале содержались документальные подтверждения нарушений во время выборов, а также факты трудной жизни простых людей в провинции.



Заседание СНБО - событие, освещаемое журналистом Игорем Грушко, - попало в выпуск в виде несбалансированного длиннейшего официоза, который трудно назвать репортажем. Автором этого `произведения` является директор ТВО `Новини` Артем Петренко, который, по его словам, `решил помочь` журналисту и написал сюжет еще до того, как Грушко вернулся со съемки.



Кроме того, гостем `Вестей` был Сергей Кивалов, `беседа ведущего с председателем ЦИК была долгой и нудной`, - говорят журналисты `Вестей`.



К тому же был искажен формат выпуска - вчерашние новости УТ-1 вышли в виде гибрида обычного выпуска и традиционных для воскресенья `Вестей недели`.



Журналисты считают, что проблемы в эфире возникли из-за `ослабления контроля` журналистов за новостями.



Директор ТВО `Новости` Артем Петренко высказался `против распространения неправдивой информации отдельными сотрудниками`. `Сюжеты снимаются не потому, что на нас кто-то давит на нас со стороны, а потому что редакторы считают, что сюжеты однобокие или некачественные`, - добавил Петренко, как сообщает Інтерфакс-Україна.



ИМИ