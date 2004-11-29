ICTV опровергает информацию об отстранении Киселева от руководства выпусками новостей на канале

Украинский частный телеканал ICTV опровергает информацию, которая распространилась в СМИ, об устранении от руководства выпусками новостей главного редактора информационной службы канала Дмитрия Киселева. Об этом сообщил МЦК.



`На сегодня Дмитрий Киселев остается единственным руководителем всего информационного производства ICTV, со всеми полномочиями. Заместитель главного редактора информационной службы Александр Семирядченко, согласно его должностным обязанностям, действительно непосредственно занимается новостями на телеканале, однако такая практика продолжаетя уже 2,5 года, она вовсе не введена сегодня`, - сказано в заявлении телеканала, подписанном генеральным директором ICTV Александром Богуцким.



„Телекомпания ICTV расценивает информацию об отстранении господина Киселева от руководства новостями заведомым обманом и формой давления на журналистский коллектив. Считаем, что оглашение непроверенных и искаженных фактов является нарушением принципов непредвзятой журналистики.



Подтверждаем открытость ICTV в общении с другими масс-медиа на принципах взвешенности и корректности`, - указано в заявлении.



МЦК

