Ющенко заявляет, что команда Януковича саботирует переговоры

Лидер коалиции `Сила народа` Виктор Ющенко заявляет о саботаже переговоров командой премьер-министра Виктора Януковича.



Как передает УНИАН, об этом В.Ющенко заявил сегодня в выступлении на Майдане Незалежности в Киеве.



Мы не видим со стороны команды В.Януковича действий, свидетельствующих о стремлении провести искренние, эффективные переговоры и мы видим откровенный саботаж от представителей переговорного процесса со стороны В.Януковича, - сказал лидер оппозиции.



Он еще раз подчеркнул, что при условии продолжения такого отношения со стороны В.Януковича команда В.Ющенко может выйти с переговорного процесса. `Сегодня власть тянет время, она не хочет видеть эффективных результатов этих переговоров`, - подчеркнул В.Ющенко.



Он также выразил удивление комментариями Президента Украины Леонида Кучмы о фальсификации выборов в Восточных областях Украины, а также комментариями Президента относительно вчерашнего съезда в Северодонецке, на котором речь шла о создании юго-восточной автономии.



В.Ющенко также подчеркнул, что завтрашний день является чрезвычайно важным, поскольку завтра парламент может принять решение, касающееся сепаратистских заявлений руководителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также решение относительно отставки правительства, министра внутренних дел Николая Билоконя и генерального прокурора Геннадия Васильева.



В связи с этим В.Ющенко призвал людей, которые стоят на Майдане с прошлого понедельника, продолжить манифестацию.



Источник: УНИАН