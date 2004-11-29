Обвинение в фальсификации результатов выборов в восточных и южных областях не имеет правовых оснований - Кучма

Обвинение в фальсификации результатов выборов в восточных и южных областях не имеет правовых оснований, считает Президент Украины Леонид Кучма.



Об этом он сказал сегодня на совещании с представителями областных государственных администраций Украины в Конче-Заспе под Киевом, сообщает пресс-служба Президента Украины, как сообщает УНИАН.



`Я понимаю, насколько вам больно слышать от ваших людей те обвинения, которые раздаются в адрес восточных областей и южных областей относительно фальсификаций... Это обида, которая действительно не имеет под собой никаких правовых оснований, только политические...`, - сказал Л.Кучма.



Л.Кучма рад, что в последние дни все проходило в правовом поле, `в том числе и встреча представителей советов, и никаких решений об отделении, или что-то вроде того, не было`.



Источник: УНИАН