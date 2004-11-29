Во время трансляции из Кончи-Заспы Леонид Кучма назвал новые президентские выборы наиболее правовым путем преодоления политического кризиса в стране
20:18, 29 ноября 2004Последние события
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Состоялась прямая трансляция из Кончи-Заспы, где в своей загородной резиденции Президент Кучма встречался с губернаторами восточных регионов Украины и премьер-министром Виктором Януковичем. Действующий президент изложил свое видение, а точнее свои варианты выхода из кризиса: пересчитать голоса вообще, пересчитать в Донецкой и Луганской областях или проведение новых президентских выборов. Последний вариант Кучма считает наиболее правовым и обещает не идти на третий срок.
5-ый канал
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