Во время трансляции из Кончи-Заспы Леонид Кучма назвал новые президентские выборы наиболее правовым путем преодоления политического кризиса в стране

Состоялась прямая трансляция из Кончи-Заспы, где в своей загородной резиденции Президент Кучма встречался с губернаторами восточных регионов Украины и премьер-министром Виктором Януковичем. Действующий президент изложил свое видение, а точнее свои варианты выхода из кризиса: пересчитать голоса вообще, пересчитать в Донецкой и Луганской областях или проведение новых президентских выборов. Последний вариант Кучма считает наиболее правовым и обещает не идти на третий срок.



5-ый канал

