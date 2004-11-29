Фонд `Информационное общество Украины` требует от Кучмы принять меры относительно вопиющих фактов физического и политического давления на журналистов

Фонд `Информационное Общество Украины` в открытом письме к Президенту Украины Леониду Кучме требует принять меры относительно вопиющих фактов физического и политического давления на журналистов Украины, как передает УНИАН.



Как говорится в письме, отдельного рассмотрения и немедленной реакции украинских правоохранительных органов, украинской и мировой общественности требуют последние факты о совершении физической расправы над журналистами:



- журналисту газеты `Украина-центр`, редактора газеты `Репортер` Геннадия Рыбченкова избили неизвестные в Кировограде, сообщают `Украинские новости`;



- журналистку информационного агентства `Украинские Новости` жестоко избила группа неизвестных бандитов в Луганске;



- неизвестные напали на журналистов немецкой телекомпании ARD, информационных агентств Reuter и `Укринформ` и донецкой газеты `Салон` во время подготовки к проведению митинга сторонников лидера блока партий `Наша Украина` Виктора Ющенко перед зданием государственной администрации Донецкой области, передают `Украинские новости`.



Также в письме приводятся факты вмешательства в работу журналистов, препятствования выполнению ими своих профессиональных обязанностей, в частности, администрация Президента Украины отказывает агентству УНИАН в аккредитации на события с участием Президента Украины. Как известно, сегодня под Киевом проходила встреча Президента Украины Л.Кучмы с руководителями отдельных областей. За последние два дня УНИАНу уже дважды отказано в аккредитации. В воскресенье корреспондента агентства не аккредитовали на заседание СНБОУ с участием Президента Украины.



В то же время Одесский городской совет отказал центральным СМИ в аккредитации на внеочередную сессию, которая проходила сегодня. Начальник управления информацией горсовета Алексей Заричанский не назвал причин отказа киевским СМИ в присутствии на сессии. На заседание допущена только местная пресса.



Фонд „Информационное Общество Украины` заявляет, что данные факты не могут и в дальнейшем оставаться без соответствующего рассмотрения и реакции.



Письмо подписали председатель правления Фонда Леся Березовец и президент Фонда Андрей Колодюк.



Источник: УНИАН