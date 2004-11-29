ВСУ решил заслушать свидетельства 5 членов ЦИК
20:28, 29 ноября 2004Последние события
0
Верховный Суд удовлетворил ходатайство доверенного лица кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко заслушать свидетельства 5 членов Центризбиркома - Руслана Князевича, Ярослава Давыдовича, Валентину Завалевскую, Андрея Магеру и Александра Чупахина. Также Суд принял решение о привлечении свидетельств члена ЦИК Марины Ставнийчук, но уже в процессе дальнейшего рассмотрения дела. Представители Центральной избирательной комиссии и заинтересованной стороны -- кандидата Виктора Януковича - не противоречили ни по одной кандидатуре, кроме Ставнийчук.
МЦК
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter