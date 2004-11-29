Украина должна оставаться территориально нерушимой - Пауэлл

Государственный секретарь США Колин Пауэлл заявил сегодня журналистам, что Украина должна оставаться целостным государством и не поддаваться сепаратистскому давлению после неоднозначных президентских выборов, как сообщает УНИАН.



По сообщению агентства `Рейтерс`, сегодня К.Пауэлл заявил журналистам, что обсудил с Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ и министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ возможный раскол Украины.



`Я еще раз напомнил Президенту Л.Кучме позицию Соединенных Штатов и позиции других стран, что украинская территориальная целостность очень важна`, - сказал он.



`Мы еще раз согласовали нашу позицию, которая заключается в том, что мы надеемся, что украинцы найдут законный выход из кризиса, и что политический процесс будет базироваться на Конституции`, - добавил он.



К.Пауэлл отметил, что высоко ценит отсутствие `реального насилия` в Украине, и то, что обеим сторонам разрешают проводить мирные демонстрации протеста.



Источник: УНИАН





