В случае переголосования Тигипко снова возглавит штаб Януковича - Гавриш

В случае, если Верховный Суд Украины решит, что необходимо провести переголосование второго тура, Сергей Тигипко вернется к руководству штабом Януковича. Об этом корреспонденту МЦК сообщил уполномоченный представитель Януковича в Верховном Суде Степан Гавриш, комментируя заявление Тигипко.



Напомним, что сегодня на пресс-конференции Сергей Тигипко заявил журналистам, что подал в отставку с должности Председателя Нацбанка и не возглавляет больше штаб Виктора Януковича.



МЦК



