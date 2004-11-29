Янукович заявляет, что оппозиция не идет на компромисс

Премьер-министр Виктор Янукович заявляет, что оппозиция пока не идет на компромисс, о чем он сообщил во время встречи с делегацией польского Сейма, которая прибыла в Киев во главе с председателем парламента Юзефом Олексы, как сообщает УНИАН.



Первым и главным вопросом, который интересовал польских парламентариев, было то, насколько реальной является угроза отсоединения от Украины восточных и южных регионов. Эта угроза, подчеркнули депутаты польского сейма, очень тревожит Польшу.



В.Янукович сказал, что все будет зависеть от того, продолжит ли оппозиция говорить с Украиной языком ультиматумов, продолжит ли оппозиция антиконституционные действия. `Если оппозиция пойдет на компромисс, то процесс раскола Украины удастся остановить. Если нет – угроза раскола будет вполне реальной`, - сказал он.



В.Янукович сообщил польским парламентариям о сути компромисса, который он предложил Виктору Ющенко. Премьер обозначил угрозы, которые существуют относительно экономического спада в Украине, принимая во внимание нестабильность политической ситуации в стране. Он выразил тревогу по поводу того, что достижение правительства, которое он возглавляет, в экономическом росте, повышении зарплат, пенсий могут быть разрушены дестабилизирующими действиями оппозиции.



На встрече были обсуждены возможные пути урегулирования политического и экономического кризиса в Украине.



Как сообщал УНИАН, лидер коалиции `Сила народа` Виктор Ющенко заявляет о саботаже переговоров командой В.Януковича. Сегодня в выступлении на Майдане Незалежности в Киеве он сказал: `Мы не видим свидетельств со стороны команды В.Януковича на проведение искренних, эффективных переговоров и мы видим откровенный саботаж от представителей переговорного процесса со стороны В.Януковича`. Он еще раз подчеркнул, что при условии продолжения такого отношения со стороны В.Януковича команда В.Ющенко может выйти из переговорного процесса.



Источник: УНИАН



