29 ноября Виктор Янукович встретился с делегацией польского Сейма, которая прибыла в Киев во главе с главой парламента Юзефом Олекси.



Первым и основным вопросом, который интересовал польских парламентариев, было то, насколько реальной является угроза сепарации восточных и южных регионов Украины. Эта угроза, подчеркнули депутаты польского Сейма, чрезвычайно беспокоит Польшу.



Премьер-министр Украины Виктор Янукович сказал, что все будет зависеть от того, продолжит ли оппозиция разговаривать с Украиной языком ультиматумов и продолжит ли оппозиция совершение антиконституционных действий. Если оппозиция пойдет на компромисс - процесс раскола Украины удастся остановить. Если нет - угроза раскола будет вполне реальной.



По словам В. Януковича, оппозиция пока не идет на компромисс, и очертил угрозы, которые существуют относительно экономического спада в Украине в связи с нестабильностью политической ситуации в стране; он также высказал тревогу в связи с тем что достижения возглавляемого им Правительства в экономическом росте, повышении зарплат и пенсий могут быть разрушены дестабилизирующими действиями оппозиции.



На встрече обсуждались возможные пути урегулирования политического и экономического кризиса в Украине.



Пресс-служба Кабинета Министров Украины