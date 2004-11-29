Крымский парламент считает легитимным постановление ЦИК о победе на выборах Януковича

Крымский парламент на своем внеочередном пленарном заседании в понедельник вечером принял заявление, в котором заявил о легитимности постановления Центральной избирательной комиссии об избрании президентом Украины Виктора Януковича.



`Считаем официальное постановление Центральной избирательной комиссии об избрании президентом Украины В.Януковича легитимным и в полной мере отвечающим Конституции и законодательству Украины`, - говорится в принятом крымскими депутатами заявлении, где также отмечается, что подавляющее большинство крымчан в ходе второго тура президентских выборов поддержали В.Януковича.



Парламент автономии также выразил поддержку решениям Всеукраинского съезда народных депутатов и депутатов местных советов в Северодонецке Луганской области, осудив действия оппозиции и назвав их `антиправовыми и разрушительными`.



По мнению парламента автономии, острый политический кризис в Украине сейчас перерастает в реальную угрозу государственного переворота и захвата власти оппозиции насильственным путем. Такие действия, считают крымские депутаты, деструктивные действия оппозиции ведут к развалу экономики, нарушениям бюджетной и налоговой дисциплины, разрушению вертикали экономического управления, разбалансировке экономических связей, угрожают жизнеобеспечению населения, выдаче в полном объеме повышенных пенсий, пособий, своевременной выплате зарплаты.



Дальнейшая эскалация общественно-политической напряженности, отмечается в заявлении, приводит к тому, что регионы остаются один на один с растущими экономическими и социальными проблемами. Как подчеркивается в заявлении, `являясь сторонниками единой демократической Украины, мы оставляем за собой право в случае дальнейшего развития государственного переворота на адекватные действия по защите интересов крымчан`.



Кроме того, крымские депутаты обратились к политическим партиям и общественным организациям с требованием ввести мораторий на проведение массовых политических акций и забастовок. Они также обратились к президенту, правительству и парламенту и другим органам госвласти с требованием обеспечить в стране безусловное соблюдение принципов верховенства права, Конституции и законов Украины.



За принятие заявления проголосовало 76 депутатов, 2 - против из 83, принявших участие в голосовании. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.



Парламент Крыма также принял решение войти в состав Межрегионального союза органов местного самоуправления Украины, созданного в воскресенье на съезде в Северодонецке, поручив президиуму Верховного Совета решить вопрос о представительстве в Межрегиональном союзе.



Интерфакс-Украина