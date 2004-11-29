Львовский Горсовет требует возбуждения уголовных дел против Януковича и губернаторов Донецкой, Луганской и Харьковской областей

Сегодня депутаты Львовского городского совета на внеочередной сессии приняли заявление `О политической ситуации в Украине` с требованием возбуждения уголовных дел в отношении премьер-министра Украины Виктора Януковича, председателей Донецкой, Луганской, Харьковской облгосадминистраций, которые `предавали национальные интересы Украины, были причастны к массовым фальсификациям во время президентских выборов`.



Как передает УНИАН, в заявлении отмечается: `Выражая волю территориальной общины города Львова, а также в связи с появлением заявлений государственных руководителей Украины, председателей государственных администраций о нарушении территориальной целостности Украинского государства и опасностью вовлечения общества в гражданский конфликт, Львовский городской совет требует отставки премьер-министра В.Януковича, председателей Донецкой, Луганской, Харьковской облгосадминистраций, которые предавали национальные интересы Украины и призывают к нарушению территориальной целостности Украины и нарушению Конституции Украины`.



Источник: УНИАН