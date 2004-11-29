Киевсовет требует увольнения глав Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской областей и инициации отставки правительства

Депутаты Киевского городского совета требуют от президента Украины освободить от занимаемых должностей глав госадминистраций Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской областей за сепаратистскую позицию и призывают Верховную Раду инициировать отставку правительства.



`В это судьбоносное для страны время мы все должны сплотиться вокруг главной идеи - сохранения гражданского мира и спокойствия в стране. Каждый, от кого это зависит, должен приложить максимум усилий для недопущения раскола Украины, разжигания вражды и противостояния в обществе. Поэтому мы глубоко оскорблены заявлениями высокопоставленных чиновников, наделенных государственными полномочиями, которые, нарушая Конституцию и законы Украины, делают публичные сепаратистские заявления`, - говорится в обращении депутатов, переданном агентству `Интерфакс-Украина` в понедельник.



Депутаты Киевсовета обратились к Генеральной прокуратуре с требованием немедленно возбудить против глав госадминистраций этих четырех областей уголовное дело по признакам преступления, которое подпадает под действие статьи 110 Уголовного кодекса Украины.



Депутаты призвали Верховную Раду инициировать отставку правительства, `руководитель которого не дал надлежащей политической оценки и публично не отмежевался от сепаратистских заявлений, которые звучали с трибуны съезда в Североднецке`. `Такую позицию мы воспринимаем как одобрительное отношение премьера к нарушениям целостности государства, пренебрежением Конституцией и законами. После этого он не имеет морального права возглавлять Кабинет министров`.



В заявлении, принятом депутатами Киевсовета, отмечается, что съезд депутатов всех уровней в Северодонецке и `безответственные заявления отдельных его участников` еще больше усилили напряжение в стране. `Наиболее позорным является то, что высокие должностные лица, уполномоченные проводить в регионах политику соблюдения требований Конституции и законов, первыми переступили через них`, - подчеркивается в заявлении.



Депутаты заявляют, что не содействует налаживанию мира и общественного согласия в стране `публичная позиция отдельных иностранных высокопоставленных политиков и государственных деятелей`. `К таким дестабилизирующих факторов относится выступление на съезде в Северодонецке мэра Москвы Юрия Лужкова. Его публичные оскорбления в адрес сотен тысяч людей, которые собрались в Киеве, заявления первого вице-спикера Госдумы России Ларисы Слиской и представителя фракции `Единая Россия` Владимира Пехтина мы расцениваем как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны`, - подчеркивается в заявлении.



Депутаты Киевсовета предлагают немедленно созвать Всеукраинский съезд депутатов местных советов при участии представителей всех регионов Украины. Они также призывают председателя Верховной Рады Владимира Литвина поддержать это предложение и инициировать проведение такого съезда. `Понимая, что от наших совместных, взвешенных действий зависит будущее нашей страны, мы готовы взять на себя все организационные меры по подготовке и проведения этого форума`, - отмечается в заявлении.



Интерфакс-Украина