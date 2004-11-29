Кучма видит выход из кризиса в проведении повторных выборов - глава Сейма Польши

Президент Украины Леонид Кучма видит выход из кризиса, сложившегося в Украине, в проведении повторных выборов, заявил на пресс-конференции в Киеве глава Сейма Польши Юзеф Олекса после встречи с главой украинского государства.



`Идет речь о повторных выборах вообще`, - сказал он, отвечая на вопрос о том, имеется ли в виду повторное голосование во втором туре или проведение избирательной кампании с самого начала.



Ю.Олекса отметил, что Л.Кучма обеспокоен напряжением, которое сложилось между Восточной и Западной Украиной и осознает важность решения, которое ему необходимо принять.



Он сообщил, что на встрече с премьер-министром Виктором Януковичем интересовался о причине его присутствия на съезде в Северодонецке. На это В.Янукович, сказал Ю.Олекса, ответил, что находился там, чтобы `отводить людей` от действий, направленных на сепаратизм.



По словам Ю.Олексы, в беседе с ним В.Янукович отметил, что может согласиться на повторные выборы. `У меня сложилось мнение, что В.Янукович сильно сожалеет`, - добавил он, не уточнив, что именно имеет в виду.



Польский спикер сообщил, что встретился и с лидером оппозиции Виктором Ющенко, который заявил о готовности на разные компромиссные варианты - от повторения выборов в целом, до переголосования второго тура. При этом В.Ющенко не сказал четко, что согласен на проведение повторных выборов в тех регионах, где, по его словам, имели место массовые фальсификации, сказал Ю.Олекса.



Комментируя сепаратистские настроения в восточных областях Украины, он отметил: `Это было бы несчастьем для Украины. Я уже говорил, какой ценностью является сохранение территориального и идейного единства народа`.



Ю.Олекса подчеркнул, что Польша будет поддерживать вступление Украины в Европейский Союз, независимо от того, кто станет президентом. `Мы поддерживаем Украину, а не отдельные личности. Но способ разрешения этой ситуации будет много значить для того, какой Украину будут представлять в Европе`, - сказал он.



Интерфакс-Украина