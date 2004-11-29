Кучма заявляет, что никаких решений об отделении не было

`Я понимаю, насколько вам больно слушать от ваших людей те обвинения, которые звучат в адрес восточных областей, южных областей относительно фальсификаций и так далее. Это оскорбление, которое действительно не имеет под собой никаких правовых оснований, только политических, что если не так, только революционный путь решения, который предлагается на улице`, - сказал Леонид Кучма на совещании с представителями облгосадминистраций Украины. По его словам, `никаких решений об отделении, или что-нибудь вроде это, не было`.



МЦК





