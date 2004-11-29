Президент Молдавии считает, что в кризисной ситуации в Украине возрастает роль действующего президента Кучмы

Президент Молдавии Владимир Воронин считает, что в нынешней кризисной ситуации в Украине возрастает роль действующего президента Леонида Кучмы, который доказал, что может быть авторитетной фигурой государственного единства.



Как сообщили `Интерфаксу` в пресс-службе молдавского президента, об этом В.Воронин заявил в понедельник вечером в телефонном разговоре с украинским президентом.



Согласно сообщению, В.Воронин поддержал украинского коллегу, отметив, что молдавскому народу небезразлично происходящее в Украине.



`Руководство Молдавии считает чрезвычайно важным, чтобы события в Украине не переросли в силовую стадию`, - заявил В.Воронин.



Л.Кучма заверил его, что руководство Украины сделает все возможное для того, чтобы ситуация развивалась исключительно в мирном русле. Президент Украины выразил уверенность в том, что общество и власть придут к компромиссному решению.



В минувшую пятницу МИД Молдавии заявил: `Нет оснований для признания результатов выборов нового президента Украины`. В заявлении молдавского МИД отмечалось, что `выборы президента Украины были лишены объективных критериев для признания их результатов гражданами Украины и международным сообществом.



В тот же день правящая в Молдавии Партия коммунистов, председателем которой является президент страны В.Воронин, выразила солидарность с позицией компартии Украины в оценках прошедших выборов президента Украины. Молдавские коммунисты назвали оправданной позицию первого секретаря КПУ Петра Симоненко, суть которой сводится к невозможности признания результатов президентских выборов.



В то же время молдавская оппозиция открыто осудила действия нынешних украинских властей. Лидер праворадикальной Христианско-демократической народной партии Юрие Рошка еще в минувшую среду официально поздравил лидера украинской оппозиции Виктора Ющенко с победой на выборах. В поддержку украинской оппозиции на митинге в воскресенье высказался также и центристский политический Блок `Демократическая Молдова`.



Интерфакс-Украина