Украинские издатели призывают СМИ противостоять использованию масс-медиа в нагнетании раздора между представителями разных регионов

Украинская Ассоциация Издателей периодической печати (УАМПП) призывает представителей СМИ противостоять использования газет, радио и телевидения с целью нагнетания раздора между представителями разных регионов страны.



`Украинская Ассоциация издателей периодической печати, членами которой являются более 100 издательств газет и журналов в Украине и которая представляет национальную отрасль прессы, выражает свою чрезвычайную обеспокоенность попытками разжигания в Украине вражды, размежевания по региональным признакам и использования прессы для этих целей`, - говорится в заявлении УАИПП, текст которого передан в понедельник в агентство `Интерфакс-Украина`.



`УАИПП убеждена, что любое региональное размежевание является искусственным, и используется определенными силами в своих узких интересах. УАИПП заявляет, что никогда не прибегнет к разделению прессы по региональным или языковым признакам и всегда будет объединять издателей из всех регионов Украины, что издатели - члены Ассоциации - всегда будут стремиться к объединению ради решения общих проблем своей отрасли`, - говорится в заявлении.



`Как граждане и как представители профессии, которая имеет большую ответственность перед обществом, члены УАИПП призывают всех представителей СМИ противостоять попыткам использования газет, радио и телевидения с целью нагнетания раздора, взаимной неприязни представителей разных регионов. У нас есть наибольшее достояние за годы независимости - единая страна, единый народ. Все граждане Украины - наши читатели. Мера ответственности у нас единая - сохранить своими профессиональными усилиями единство и мир`, - отмечается в документе.



УАИПП обратилась ко всем политическим силам с призывом сделать все возможное для сохранения гражданского мира и не допустить раскола страны.



Интерфакс-Украина