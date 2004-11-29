Генсек Совета Европы обеспокоен отсутствием прогресса в переговорах Ющенко и Януковича и призывает не делить Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис обеспокоен отсутствием прогресса в переговорах между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем, как сообщает УНИАН.



`Здесь, в Страсбурге, мы очень обеспокоены отсутствием прогресса в диалоге двух сторон политической конфронтации`, - цитирует пресс-служба Т.Дэвиса.



Согласно сообщению, Генсек Совета Европы призывает В.Ющенко и В.Януковича немедленно возобновить переговоры и не рисковать единством страны из-за их политических амбиций.



Кроме того, Т.Дэвис призвал все политические силы и силовые подразделения избегать применения насилия, а всех граждан Украины – соблюдать закон.



Т.Дэвис также подчеркнул, что нынешний кризис в Украине продемонстрировал важность стандартов Совета Европы о проведении честных и свободных выборов а также других обязательств, которые брала на себя Украина перед вступлением в Совет Европы в 1995 году.



`Мы остаемся готовыми оказать любую помощь Украине, которую она может попросить в осуществлении полного расследования заявлений относительно фальсификации выборов, пересчета голосов или подготовки к новым выборам в короткий срок`, - заявил Т.Дэвис.



Источник: УНИАН