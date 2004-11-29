НАПУ обращается к Президенту, ВРУ и ГПУ дать оценку сепаратистским проявлениям

Народно-аграрная партия Украины обращается к Президенту, Верховной Раде и Генеральной прокуратуре дать адекватную политическую и правовую оценку сепаратистским действиям, сообщает МЦК.



Об этом идет речь в заявлении партии: аграрии заявляют о том, что на съезде депутатов и государственных служащих при участии премьер-министра Украины В. Януковича 28 ноября 2004 года в Северодонецке в выступлениях участников `звучали безответственные призывы о нарушении суверенитета, территориальной целостности Украины, ее раскола и создания отдельных территориальных объединений`.



Секретариат Народной аграрной партии Украины заявляет о том, что эти действия являются антиконституционными, антигосударственными и антинародными.



МЦК



