Нидерланды выражают готовность оказать всестороннюю помощь для урегулирования политической ситуации в Украине

Чрезвычайный и Полномочный Посол Нидерландов в Украине Моника Френк по поручению главы правительства и министра иностранных дел Нидерландов выразила готовность своей страны, которая сейчас председательствует в ЕС, оказать всестороннюю помощь для урегулирования политической ситуации в Украине, как сообщает УНИАН.



По словам В.Януковича, ультимативные действия и безапелляционные заявления оппозиции радикализируют политическую ситуацию и подогревают сепаратистские настроения в восточных и южных регионах страны, что вызывает обеспокоенность его лично и правительства, которое он возглавляет. Такая ситуация осложняется тем, что именно в этих регионах расположено подавляющее большинство крупных промышленных предприятий, в частности экологически опасных объектов и атомных станций, подчеркнул премьер-министр. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство принимает дополнительные меры для обеспечения нормального функционирования этих объектов.



Он попросил помощи от правительства Нидерландов в убеждении оппозиции вести реальные переговоры относительно разрешения политического кризиса в Украине. М.Френк пообещала содействие Нидерландов в решении этих проблем.



Источник: УНИАН