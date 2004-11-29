Генсек ООН призывает все стороны конфликта в Украине к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан с обеспокоенностью следит за развитием событий в Украине в последние дни, когда нация борется за выход из кризиса, который возник после второго тура Президентских выборов 21 ноября, как сообщает УНИАН.



К.Аннан призывает все стороны быть терпеливыми, чтобы позволить конституционному процессу продолжаться. Легитимность, подотчетность и прозрачность институтов Украины являются жизненно необходимыми для консолидации демократии в стране.



Генсекретарь ООН вновь призывает все стороны быть максимально сдержанными и воздерживаться от политических заявлений, которые вызывают раздор и могут угрожать стабильности страны.



Уважение всех сторон к единству украинской нации, ее суверенитету и территориальной целостности сегодня является крайне важной для Украины, а также для региональной и международной безопасности, считает К.Аннан.



Источник: УНИАН