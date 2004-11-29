Янукович просит правительство Нидерландов переубедить оппозицию вести переговоры

По поручению главы правительства и Министра иностранных дел Нидерландов посол Нидерландов в Украине Моника Франк в телефонном разговоре с В. Януковичем высказала готовность ее страны, которая сейчас председательствует в ЕС, предоставить всестороннюю помощь в урегулировании политической ситуации в Украине.



Янукович говорил о том, что ультимативные действия и безаппеляционные заявления оппозиции радикализируют политическую ситуацию и подогревают сепаратистские настроения в восточных и южных регионах страны, что `беспокоит его лично и правительство, которое он возглавляет`.



Премьер-министр убежден, что снять политическое напряжение в Украине можно исключительно путем переговоров между политическими силами. Янукович обвинил оппозицию в нежелании искать компромисс и призвал ее сесть за стол переговоров. Он попросил помощи у правительства Нидерландов переубедить оппозицию вести реальные переговоры относительно устранения политического кризиса в Украине.



МЦК