Во вторник в 9.00 с Майдана Незалежности начнется марш к Верховной Раде
21:43, 29 ноября 2004Последние события
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Во вторник в 9.00 с Майдана Незалежности начнется марш к Верховной Раде, сообщает МЦК.
Как отметил народный депутат Украины Мыкола Томенко, завтра парламент должен рассмотреть вопрос об отставке Премьер-министра Украины Виктора Януковича, поэтому, по его словам, `мы должны поддержать депутатов, чтобы у них не было сомнений в том, что они делают`. `У парламента нет выбора. Парламент с народом`, - убежден Томенко.
МЦК
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