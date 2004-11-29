Во вторник в 9.00 с Майдана Незалежности начнется марш к Верховной Раде, сообщает МЦК.

Как отметил народный депутат Украины Мыкола Томенко, завтра парламент должен рассмотреть вопрос об отставке Премьер-министра Украины Виктора Януковича, поэтому, по его словам, `мы должны поддержать депутатов, чтобы у них не было сомнений в том, что они делают`. `У парламента нет выбора. Парламент с народом`, - убежден Томенко.



МЦК



