Тимошенко заявила, что минувшей ночью должен был быть реализован силовой сценарий разгона акции в Киеве

Юлия Тимошенко заявляет, что минувшей ночью должен был быть реализован силовой сценарий, который удалось предотвратить благодаря `честным офицерам`.



Как сообщила Ю.Тимошенко на митинге на Майдане Независимости, `события разворачивались чрезвычайно опасно`.



По ее словам, приказ о разгоне палаточного городка на Крещатике и пикетов администрации Президента и Кабмина отдал один из заместителей министра внутренних дел, сообщает УНИАН.



Внутренние войска спецназначения должны были прибыть в Киев из частей, дислоцирующихся в Василькове, Борисполе, Петривцах, в Дарнице на Броварском шоссе и на 19 километре Житомирской трассы, сказала Ю.Тимошенко.



В комментарии `Украинской правде` Ю.Тимошенко указала по минутам, когда были отданы команды. Так, в Василькове в 22.50 войска были приведены в полную боевую готовность, в 23.10 началось построение колонн. Приказ об отбое поступил в 23.58. В Петривцах погрузка в машины началось в 23.30. Приказ об отбое также поступил в 23.58.



По словам Ю.Тимошенко, операцию удалось отвернуть, потому что нашлись честные офицеры и вернули войска.



`Давайте поблагодарим офицеров, которые остановили государственный мятеж!`, - призвала Ю.Тимошенко на митинге.



Во время акции она также сказала, что благодаря давлению уличных акций Президент Леонид Кучма сам пошел на контакт с Виктором Ющенко. `Он по своей инициативе позвонил по телефону В.Ющенко и пошел на переговоры без Януковича. Вы его сломали!`, - сказала Ю.Тимошенко, обращаясь к людям.



По словам Ю.Тимошенко, сейчас Л.Кучма `практически готов выполнить ультиматум`: принять отставку премьера В.Януковича, генпрокурора Геннадия Васильева и министра МВД Николая Билоконя, а также подписать закон о выборах, `который дает выход из кризиса и создает условия для повторного голосования`.



`Сейчас командой юристов подготовлены документы для возбуждения уголовного дела против Л.Кучмы за измену Украины и сепаратизм. Если он не подпишет эти судьбоносные документы, дело будет возбуждено!`, - сказала она.



`И среди следователей будет конкурс, кто будет возбуждать дело против Л.Кучмы!`, - добавила Ю.Тимошенко.



Источник: УНИАН