Киевгорсовет иннициирует проведение Всеукраинского съезда депутатов местных советов, сообщает МЦК.



В заявлении Киевгорсовета сказано: `Мы предлагаем немедленно созвать Всеукраинский съезд депутатов местных советов при участии представителей всех регионов Украины. Киевгорсовет призывает главу ВРУ В. Литвина содействовать съезду. Депутаты Киевгорсовета сообщают, что организацию съезда берут на себя.



Киевгорсовет подчеркивает, что депутаты местных советов хорошо знают желания и проблемы избирателей. О конструктивной направленности местных советов, по мнению киевских депутатов, свидетельствует позиция Харьковского областного совета, который осудил действия Харьковской обладминистрации.



Таким образом депутаты Киевского горсовета отреагировали на проведение Всеукраинского съезда органов местного самоуправления в Северодонецке Луганской области.



МЦК



