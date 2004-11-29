27 депутатов Николаевского горсовета создали группу `За Украину!`

Взволнованность сепаратистскими настроениями представителей восточных и южных регионов высказала часть депутатов Николаевского горсовета во время проведения сегодня сессии горсовета. Об этом сообщил народный депутат Украины, руководитель Николаевского областного штаба В. Ющенко Юрий Ширко, который присутствовал на сессии. Он отметил, что по неизвестным причинами сессия, на которой присутствовали около 60 депутатов (в общем в горсовете – около 90 депутатов), достаточно быстро была закрыта. Депутаты провели собрание, на котором была создана отдельная депутатская группа `За Украину!`. В нее вошли 27 депутатов городского совета, которые представляют разные политические силы. Депутаты обратились к мэру г. Николаева В. Чайка с просьбой предоставить помещение для работы постоянно действующей приемной группы `За Украину!`. `Я впервые присутствовал на сессии горсовета, и был приятно поражен тем, что мой стереотип относительно позиции николаевских депутатов был ошибочным. Я увидел, что они, независимо от политических симпатий, взволнованы тем, что исолнительная власть... не считается с позицией граждан, которые являются и их избирателей,` -- отметил Юрий Ширко.



Пресс-служба УНП



