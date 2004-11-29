Тигипко считает, что на посту главы Нацбанка его мог бы сменить Яценюк либо Шлапак

Экс-глава Нацбанка Украины и бывший руководитель избирательного штаба Виктора Януковича Сергей Тигипко видит двух человек, которые бы могли сменить его на должности главы НБУ - нынешний и.о. председателя центрального банка Арсения Яценюка, либо зампредседателя правления Нацбанка Александра Шлапака.



`Эти люди очень подготовлены`, - сказал он в эфире `5-го канала` в понедельник.



В частности, характеризуя А.Яценюка, С.Тигипко подчеркнул, что он `молодой, амбициозный, чрезвычайно подготовленный человек`.



По поводу А.Шлапака, С.Тигипко отметил, что взять его на должность своего заместителя ему в свое время не помешало то, что А.Шлапак работал с В.Ющенко.



Вместе с тем, по словам экс-главы НБУ, решение о назначение нового председателя главы центрального банка страны должен принимать следующий президент.



`Они (Яценюк либо Шлапак - ИФ) могут поисполнять обязанности. Дождемся нового президента - это должен быть его ход`, - отметил С.Тигипко.



С.Тигипко в понедельник сообщил, что подал в отставку с поста главы Нацбанка, а также должности руководителя избирательного штаба В. Януковича.



Интерфакс-Украина