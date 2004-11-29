Тигипко не исключает в случае назначения повторных выборов возможности участвовать в президентской гонке

Экс-руководитель избирательной кампании Виктора Януковича Сергей Тигипко не исключает, что в случае назначения повторных выборов будет баллотироваться на пост президента.



Об этом он заявил в прямом эфире телеканала `5-й канал` в понедельник вечером.



С.Тигипко отметил, что для этого у него есть своя позиция, свои взгляды на экономические и социальные процессы в стране, и он готов принять участие в президентской гонке. `Я считаю, что имею определенные обязательства перед людьми, которых агитировал`, - добавил он.



Отвечая на вопрос, готов ли он при этом конкурировать с В.Януковичем, С.Тигипко сказал: `Я думаю, мы договоримся`. Однако при этом добавил, что не исключает и такой возможности.



Интерфакс-Украина