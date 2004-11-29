Тигипко считает, что избирательная кампания Януковича была недостаточно публичной

Бывший руководитель избирательного штаба Виктора Януковича Сергей Тигипко считает, что большая публичность избирательной кампании премьера сделала бы ее более эффективной.



Об этом он заявил в понедельник вечером в прямом эфире `5-го канала`.



Отвечая на вопрос, что бы он изменил в кампании, если бы она началась заново, С.Тигипко сказал: `Я бы делал ее более публичной`.



Он также отметил, что его кандидату необходимо было больше участвовать в дебатах.



`Нужно было делать дебаты, и делать не в один тур, а несколько туров`, - сказал он.



В этом случае, по словам С.Тигипко, `сегодня мы бы увидели бы намного больше сторонников Януковича`.



Интерфакс-Украина