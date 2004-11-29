Тигипко считает, что избирательная кампания Януковича была недостаточно публичной

22:16, 29 ноября 2004
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Бывший руководитель избирательного штаба Виктора Януковича Сергей Тигипко считает, что большая публичность избирательной кампании премьера сделала бы ее более эффективной.

Об этом он заявил в понедельник вечером в прямом эфире `5-го канала`.

Отвечая на вопрос, что бы он изменил в кампании, если бы она началась заново, С.Тигипко сказал: `Я бы делал ее более публичной`.

Он также отметил, что его кандидату необходимо было больше участвовать в дебатах.

`Нужно было делать дебаты, и делать не в один тур, а несколько туров`, - сказал он.

В этом случае, по словам С.Тигипко, `сегодня мы бы увидели бы намного больше сторонников Януковича`.

Интерфакс-Украина

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