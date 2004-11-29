Стабильности в Украине остались не дни, а часы, если ситуация не изменится в лучшую сторону в ближайшее время - Виктор Янукович

Такое мнение высказал Премьер-министр Украины Виктор Янукович в телефонном разговоре с первым заместителем Государственного секретаря США Ричардом Армитеджем вечером 29 ноября.



Виктор Янукович подробно рассказал собеседнику о политической ситуации в Украине после второго тура президентских выборов.



Глава Правительства акцентировал на том, что с самого начала противостояния он был сторонником того, чтобы оно перешло в плоскость украинских законов, а спорные законы рассматривались в судах, а не на площадях. И чтобы этот процесс проходил исключительно в правовом поле. К сожалению, заявил В. Янукович, процесс пошев иным путем -- нарушения законодательства и норм Конституции. Как пример, В. Янукович привел ситуацию с блокированием здания Правительства, других государственных учреждений, создания государственных учреждений, создания преград для работы Кабмина по обеспечению нормальной жизнедеятельности государства.



Несмотря на все разговоры о демократизации, совершается давление на людей и даже на мою семью, - сказал Премьер-министр. Был факт нападения на моего сына и его еле спасли. Я вынужден был отправить семью из Киева. Такое же давление осуществляется на членов моей команды и членов их семей.



В ответ на вопросы Ричарда Армитеджа об угрозе сепаратизма В. Янукович заявил, что принимал участие во Всеукраинском съезде депутатов всех уровней, который прошел вчера в Северодонецьке, чтобы погасить хоть немного страсти и не допустить принятия невзвешенных решений, поскольку `в зале съезда было много радикально настроенных людей, которые были возмущены попытками силового давления на них и языком ультиматумов со стороны оппозиции`.

`Некоторые решения мне удалось приостановить, но, если оппозиция и в дальнейшем не будет идти на компромиссы, угроза раскола Украины останется вполне реальной`, -- отметил Виктор Янукович.



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