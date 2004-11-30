Голомша уволен с должности заместителя Генпрокурора за проявление политической заангажированности при расследовании дела Гонгадзе – Генпрокуратура
09:48, 30 ноября 2004Последние события
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Заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша, в обязанности которого входила организация досудебного следствия по особо важным уголовным делам, уволен с должности генеральным прокурором Украны Геннадием Васильевым за проявления политической заангажированности, ненадлежащую организацию расследования уголовный дел.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, Н.Голомшу лично обвинили в ненадлежащем расследовании уголовного дела по факту убийства Георгия Гонгадзе, которое он непосредственно возглавлял.
УНИАН
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