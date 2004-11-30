Голомша уволен с должности заместителя Генпрокурора за проявление политической заангажированности при расследовании дела Гонгадзе – Генпрокуратура

Заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша, в обязанности которого входила организация досудебного следствия по особо важным уголовным делам, уволен с должности генеральным прокурором Украны Геннадием Васильевым за проявления политической заангажированности, ненадлежащую организацию расследования уголовный дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, Н.Голомшу лично обвинили в ненадлежащем расследовании уголовного дела по факту убийства Георгия Гонгадзе, которое он непосредственно возглавлял.



УНИАН

