Карпачева выражает готовность лично быть посредником в перегоровах Ющенко и Януковича

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева предлагает Виктору Януковичу и Виктору Ющенко лично сесть за стол переговоров и с присущей им государственной ответственностью и мудростью найти компромиссное решение в интересах всех граждан Украины, а сама Омбудсмен готова лично быть посредником в этих переговорах.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного ВР по правам человека, Н.Карпачева отмечает, что причиной общественно-политического кризиса стали не только те нарушения, которые произошли во время избирательного процесса, но и массовое и долговременное нарушение прав человека в Украине. По ее убеждению, к кризису, в первую очередь, привело циничное игнорирование властью достоинства и интересов простого человека, человека труда, именно поэтому народ Украины от Запада до Востока, от Юга до Севера вышел на улицы и площади, он вышел чтобы наконец быть услышанным.



К сожалению, подчеркнула она, ситуация перерастает в открытое противостояние и становится крайне опасной для нашего общества, существует угроза гражданского конфликта.



Как отметила Н.Карпачева, `оказалось, что монолитность украинского государства, была такой лишь внешне. Сейчас мы все очутились перед самым критическим за всю новейшую историю Украины испытанием – возможным территориальным расколом Украины.



К сожалению, все годы независимости государственная политика была направлена на консервирование региональных, религиозных, духовных, национальных противоречий, которые существовали на протяжении всех этих лет и, что наиболее преступно, эти противоречия эксплуатировались в интересах той или другой политической элиты`.



По ее убеждению, возможный раскол Украины не принесет добра никому – ни Западу ни Востоку Украины, потеряют все, как в свое время потеряли от распада Советского Союза, поэтому Омбудсмен призывает все политические силы подняться над своими личными амбициями, региональными интересами и понять одно: Украинское государство - это достояние всех ее граждан и она не стоит победы ни одного кандидата.



Н.Карпачева обращается к Президенту Украины: `Уважаемый Леонид Даниилович. Вы, как действующий Президент Украины, не имеете права на симпатии и антипатии. Сегодня не иностранные посредники, а именно мы - украинцы и Вы, как гарант Конституции и соблюдения прав и свобод человека, отбросив собственные амбиции, заботясь о государстве, которым Вы руководили более 10 лет, обязаны остановить гражданское противостояние и ввести решение всех острых проблем исключительно в правовую плоскость`.



`Верховная Рада Украины 27 ноября своим Постановлением пыталась достичь хрупкого равновесия в обществе. В частности, было предусмотрено обязательство снять осаду административных зданий. Однако уже вечером в тот день эта договоренность была нарушена. Как следствие, сегодня Кабинет Министров не может реализовывать свои конституционные функции по управлению экономикой, что ведет к непредсказуемым последствиям уже в плоскости социально-экономической. А поэтому, я обращаюсь к В.Ющенко - немедленно разблокировать центральные и региональные органы исполнительной власти, которые сейчас заблокированы`, подчеркнула Н.Карпачева.



Она также выразила `искреннюю благодарность тем молодым парням внутренних войск, которые все это время круглосуточно несут свою мирную вахту, и работникам милиции, которые обеспечивают общественный порядок. Благодаря вам удалось удержать конфликт на грани применения силы`.



Н.Карпачева также подчеркнула, что `начался Рождественский пост - время молитв и примирения. А оба кандидата в президенты Украины – православные. Поэтому я глубоко убеждена, что именно христианская вера станет залогом мудрого компромисса, который обязательно будет найден в интересах всех граждан`.



УНИАН



