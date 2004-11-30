Одесские журналисты опротестуют действия городской власти, запретившей им присутствовать на внеочередной сессии

Гильдия собкоров и журналистские профсоюзы Одесского региона намереваются опротестовать действия городской власти, запретившей представителям ряда СМИ присутствовать на заседании внеочередной сессии горсовета. Об этом сообщил член Гильдии собкоров, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН Михаил Аксанюк. Перед началом заседания начальник Управления информации составил список представителей СМИ, которые могли попасть на заседание. Других журналистов народная дружина и охрана мэрии не допустила не смотря на акредитационные удостоверения. По словам журналистов, Одесса стала первым городом в Украине, где были грубо нарушены права представителей СМИ. Ранее корреспонденты агентства также не могли попасть на внеочередную сессию и брифинг мэра. В Управлении информации горисполкома в мэрии существует специальный документ под названием «Регламент одесского горсовета», одним из пунктов которого является то, что список представителей СМИ, который допускаются на заседания внеочередной сессии горсовета, составляется по усмотрению горсовета.



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