В Харькове не прекращались отчисления в Госбюджет

У Харькове отчисления в Госбюджет не прекращались. Об этом сегодня заявил начальник управления Нацбанка Украины Виктор Качук. По его словам, Нацбанк является независимым самостоятельным учреждением, главная функция которого – обеспечение стабильности денежной единицы. И принимать какие-либо решения об изменении работы в банке входит в полномочия лишь главного руководства Нацбанка. Эти положения зафиксированы как в законе, так и в Конституции Украины. Он также заявил, что у Нацбанка достаточно ресурсов для стабилизации ситуации на банковском рынке. Очереди около банкоматов Виктор Качук объяснил неуверенностью населения.



Виртуальное агентство новостей

