Жена Януковича рассказала на митинге в Донецке, что на Майдане Незалежности раздают наколотые наркотиками апельсины

Жена Виктора Януковича считает, что во время акции на Майдане Незалежности раздают американские валенки и наколотые наркотиками апельсины.



Об этом Людмила Янукович заявила на митинге в Донецке, сообщает `Украинская правда`.



Ее слова сегодня утром транслируют все телеканалы (дословно): `Дорогие друзья, я из Киева, я могу сказать, что там происходит. Там просто оранжевый шабаш! Значит, стоят валеночки рядами – всё везде американское! От! И горы оранжевых апельсин. И это на фоне: `Оранжевое море, оранжевое небо...` От такое от! Это просто... Это кошмар! И хочу вам сказать, шо эти апельсинки не простые, а наколотые. Люди берут апельсин, съели – взяли другой. От! И она тянется и тянется – рука. Сейчас я ехала сюда – были новости. И сказали – на площади массовое отруення почалось. Частые случаи обращения в больницу. Людей везут с менингитом! До чего мы дожились! И стоят, и стоят! Глаза просто лубяные! Просто!`.



УНИАН