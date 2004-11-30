Днепропетровск против раскола – мэр Иван Куличенко

Съезд депутатов свех уровней в Северодонецке вызвал обоснованную тревогу у многих жителей Днепропетровска. Сотни людей, взволнованных возможным расколом Украины на автономии, звонили в мэрию областного центра. В связи с этим мэр Днепропетровска Иван Куличенко заявил, что позиция городских властей относительно съезда и сейчас такая же: Днепропетровск против раскола. Свою позицию относительно сепаратистских тенденций высказала и глава днепропетровского областного совета Галина Булавка. Она заявила, что вопрос о создании автономии не вносился на рассмотрение областного совета и не обсуждался. Вместе с тем Галина Булавка подписала распоряжение о созыве 30 ноября сессии облсовета. Сессия начнет свою работу в 14.00. На повестке дня – вопрос «О ситуации в Украние, сложившейся после повторного голосования на выборах Президента Украины».



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