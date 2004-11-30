Братья Кличко запускают международную телекампанию с участием мировых звезд спорта, кино и музыки в поддержку Ющенко

Известные украинские боксеры-профессионалы братья Виталий и Владимир Кличко запускают международную телевизионную кампанию с участием мировых звезд спорта, кино и музыки в поддержку Виктора Ющенко.



Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на немецкое издание Der Spigel, кампания на украинских телеканалах начнется сегодня.



Высказать слова поддержки в адрес В.Ющенко братья Кличко призвали двукратного чемпиона мира по футболу Франца Беккенбауэра, теннисиста Бориса Беккера, музыкантов Стинга, Джо Коккера, Криса де Бурга, участников групп Cranberries, The Cure и других.



`Очень важно, чтобы международное давление продолжилось, - заявил в интервью газете младший из братьев, Владимир. - Люди уже неделю митингуют и сражаются за демократию и проведение свободных выборов. Они нуждаются в поддержке`.



У братьев основную нагрузку в занятиях политикой сейчас взял на себя Владимир, поскольку Виталий в американском Лас-Вегасе ведет подготовку к защите своего титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета с британцем Дэнни Уильямсом. Бой состоится 11 декабря в Нью-Йорке.



УНИАН



