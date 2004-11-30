Тернопольщина уже восьмой день выражает поддержку Виктору Ющенко

Уже восьмой день подряд Тернопольщина не меняет оранжевой символики. Оранжевые улицы, автомобили с оранжевыми ленточками доказывают: жители города не собираются прекращать акции протеста до победы всенародного Президента Виктора Ющенко. На Театральной площади Тернополя уже вторую неделю собираются тысячи людей. Каждый день с 10 утра и до поздней ночи жители и гости областного центра не прекращают акции протеста в поддержку кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко. На площади много школьников и студентов. Пикетчиков поддерживают различные предприятия и организации. Именно они добровольно каждый день бесплатно раздают горячий чай, печенье, бутерброды. Много жителей Тернополя поддержали Всеукраинскую акцию протеста и поехали в Киев, а оставшиеся в городе заявляют, что будут стоять до конца.



Виртуальное агентство новостей

